В ВФЛА рассказали о планах по созданию 22 центров для любителей бега ВФЛА планирует открыть 22 центра для любителей бега

Москва18 мая Вести.В планах Всероссийской федерации легкой атлетики – открытие 22 центров для любителей бега. Об этом ИС "Вести" рассказал спортивный директор, член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский.

Он объяснил, что такие центры будут обладать душевыми, кафе, а также своим тренерским составом, но при этом их посещение будет бесплатным.

В планах пока 22 центра. Реализовывались они исходя из тех запросов, где был проведен мониторинг, где сами бегуны-любители просили создать некую инфраструктуру. Это, как правило, лесопарковые зоны, набережные. А со стороны Федерации легкой атлетики мы создаем эту инфраструктуру для того, чтобы люди могли прийти уже в свои намоленные места, только с хорошей раздевалкой, душевой, кафе, воспользоваться услугами тренера. И все это, как уже говорили, мы со своей стороны на бесплатной основе абсолютно рассказал Борзаковский

Ранее председатель ВФЛА Петр Фрадков заявил, что возвращение атлетам из РФ права выступать под собственным флагом и гимном становится все более популярной тенденцией.