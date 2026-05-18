Москва18 маяВести.В планах Всероссийской федерации легкой атлетики – открытие 22 центров для любителей бега. Об этом ИС "Вести" рассказал спортивный директор, член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский.
Он объяснил, что такие центры будут обладать душевыми, кафе, а также своим тренерским составом, но при этом их посещение будет бесплатным.
В планах пока 22 центра. Реализовывались они исходя из тех запросов, где был проведен мониторинг, где сами бегуны-любители просили создать некую инфраструктуру. Это, как правило, лесопарковые зоны, набережные. А со стороны Федерации легкой атлетики мы создаем эту инфраструктуру для того, чтобы люди могли прийти уже в свои намоленные места, только с хорошей раздевалкой, душевой, кафе, воспользоваться услугами тренера. И все это, как уже говорили, мы со своей стороны на бесплатной основе абсолютнорассказал Борзаковский
Ранее председатель ВФЛА Петр Фрадков заявил, что возвращение атлетам из РФ права выступать под собственным флагом и гимном становится все более популярной тенденцией.