Москва18 мая Вести.Программа развития легкой атлетики до 2036 года нацелена на вовлечение в массовый спорт максимального количества граждан. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков.

Он объяснил, что для удобных занятий спортом гражданам часто не хватает инфраструктуры.

Целей у проекта несколько: это и вовлечение в массовый спорт и занятия массовым спортом максимального количества наших граждан, причем граждан разных категорий: профессионалов и любителей, и разных социальных слоев, и возрастов. Часто мы сталкиваемся с тем, что, к сожалению, не хватает инфраструктуры для того, чтобы можно было удобно спортом заниматься. Но все-таки понимая, что бег – это один из самых массовых видов спорта, нам показалось важным создать еще дополнительное удобство для того, чтобы люди могли где-то переодеться, где могли бы подготовиться, как-то получить какие-то, может быть, рекомендации от опытных инструкторов для того, чтобы их занятие спортом было как-то более-менее организовано рассказал Фрадков

Он объяснил, что другой целью проекта является объединение спортивных единомышленников в группы по интересам.

С другой стороны, это объединение людей, единомышленников, позитивных людей в единые группы, которые могут делиться своими результатами, вообще общаться на тему здорового образа жизни добавил Фрадков

