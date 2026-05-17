Москва17 мая Вести.Предложения о запуске кешбэка для выездных спортивных болельщиков продолжают обсуждаться. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов в кулуарах форума "Россия – Исламский мир: KazanForum".

По словам депутата, ранее он направлял в профильные ведомства предложения о частичной компенсации расходов на поездки. Пока решения о запуске такой программы нет, однако "тема не закрыта".

На мой взгляд, вполне реалистично было бы начать с пилотного проекта, например, для матчей плей-офф, крупных всероссийских соревнований или отдельных видов спорта, где особенно развито выездное боление цитирует его ТАСС

Хамитов обратил внимание на то, что в перспективе этот механизм можно будет распространить и на культурную сферу, то есть компенсировать часть затрат на поездки в другие регионы на различные театральные фестивали, концерты. Это помогло бы оказать поддержку внутреннему туризму и повысить интерес граждан к культурной жизни своей страны.