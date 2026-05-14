В ГД предложили ввести возможность самозапрета на крупные онлайн-покупки Депутат Хамитов: механизм самозапрета можно расширить на крупные онлайн-покупки

Москва14 мая Вести.Ввести возможность самозапрета на крупные онлайн-покупки и выскорисковые финансовые операции (такие как венчурные инвестиции, высокодоходные облигации и фьючерсы) предложил зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди"), сообщил ТАСС.

Он уточнил, что самозапрет на кредиты зарекомендовал себя как удобный и действенный механизм защиты от финансовых рисков.

На мой взгляд, в будущем этот механизм можно расширять и на другие чувствительные сферы. Например, можно обсуждать самозапрет на участие в высокорискованных финансовых операциях, на совершение крупных онлайн-покупок в определенных категориях отметил депутат

Он также предложил использовать этот инструмент для борьбы с цифровой зависимостью, например, для ограничения расходов в онлайн-сервисах.