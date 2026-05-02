Дачный кешбэк: россияне смогут вернуть до 15% за товары для дачи

В Госдуме предложили ввести кешбэк на товары для дачи российского производства Дачный кешбэк: россияне смогут вернуть до 15% за товары для дачи

Москва2 мая Вести.В Государственной Думе России предложили ввести программу "Дачного кешбэка", которая позволит гражданам возвращать часть средств при покупке товаров для садоводства отечественного производства.

С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он направил соответствующее письмо главе Министерства промышленности и торговли России Антону Алиханову.

Программа "Дачный кешбэк" предусматривает возврат до 10-15% от стоимости семян, саженцев и садовой техники российского производства. Компенсация будет доступна при покупке у аккредитованных производителей и поставщиков.

Инициатива предполагает сезонный характер – с апреля по сентябрь. Также планируется установить перечень товаров и максимальный размер возврата на одного человека, чтобы обеспечить адресность поддержки и контроль за расходованием бюджетных средств.

По мнению Чернышова, программа поможет стимулировать спрос на отечественную продукцию, поддержит производителей в сфере агропромышленного комплекса и снизит расходы граждан, особенно пенсионеров и владельцев дачных участков. Кроме того, программу предлагается синхронизировать с действующими мерами поддержки малого и среднего бизнеса, что может усилить экономический эффект.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что владельцы небольших хозяйственных построек площадью не более 50 квадратных метров освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц.