Депутат Свищев: владельцы дачных домов до 50 "квадратов" освобождаются от налога

Дачникам рассказали, кому не надо платить налог на имущество Депутат Свищев: владельцы дачных домов до 50 "квадратов" освобождаются от налога

Москва2 мая Вести.Владельцы небольших хозяйственных построек площадью не более 50 квадратных метров освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Государство предоставляет каждому владельцу бесплатный "квадратный вычет" в размере 50 (квадратных - ред​​​.) метров отметил Свищев

Он пояснил, если дом меньше 50 квадратных метров, налоговая база обнуляется, и платить ничего не нужно. Депутат добавил, что льготные категории россиян имеют послабления в налогах.