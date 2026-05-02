Москва2 маяВести.Владельцы небольших хозяйственных построек площадью не более 50 квадратных метров освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Государство предоставляет каждому владельцу бесплатный "квадратный вычет" в размере 50 (квадратных - ред.) метровотметил Свищев
Он пояснил, если дом меньше 50 квадратных метров, налоговая база обнуляется, и платить ничего не нужно. Депутат добавил, что льготные категории россиян имеют послабления в налогах.