Владельцам дач рассказали, как уменьшить плату за коммунальные услуги Депутат Чаплин: владельцы дач могут уменьшить плату за коммунальные услуги

Москва3 авг Вести.Специальные сезонные коэффициенты действуют для домов с электрическим отоплением. Так, если дачный дом не газифицирован, то собственник может претендовать на более выгодный диапазон тарифов, указал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Для этого необходимо подать подтверждающие документы в энергоснабжающую организацию, передает RT слова депутата. Чаплин также напомнил о льготном сельском тарифе на электроэнергию, который действует в том случае, если дом зарегистрирован как жилое помещение и расположен в сельском населенном пункте.

Для СНТ, расположенных на землях сельхозназначения и относящихся к сельским поселениям, также применяется пониженный тариф, но это уже зависит от регионального законодательства сказал Чаплин

Кроме того, по словам парламентария, при наличии централизованного водопровода можно рассмотреть установку собственной скважины. Чаплин заметил, что в этом случае первоначальные вложения окупаются за несколько сезонов.

Альтернатива — капельный полив, сбор дождевой воды и мульчирование почвы сказал депутат

Также он добавил: если семья выезжает из городской квартиры на дачу более чем на пять календарных дней, "можно сделать перерасчет за воду, водоотведение и вывоз мусора в городе".

Для этого нужны подтверждающие документы — например, справка от председателя СНТ о фактическом проживании на даче отметил Чаплин

Заявление, по его словам, собственник может подать до отъезда из квартиры, во время отсутствия или в течение 30 дней после возвращения.