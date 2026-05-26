Россиянам рассказали о способах сэкономить на оплате ЖКУ в отпуске Эксперт рассказал, как россиянам сэкономить на оплате ЖКУ в отпуске

Москва26 мая Вести.Россияне имеют право сделать перерасчет по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ), если долгое время не проживали в квартире, находились в отпуске или на даче. Однако сэкономить удастся не во всех случаях. О том, как сделать счет за коммуналку меньше, ИС "Вести" рассказал эксперт по юридическим вопросам в сфере ЖКХ Игорь Кокин.

Он обратил внимание, что перерасчет можно сделать только по коммунальным услугам (к ним относится и плата за вывоз мусора).

По взносам, по капремонту, по плате по содержанию, даже если вы вообще не живете в квартире, сэкономить не получится. Все равно за них надо будет платить. А по коммунальным услугам сэкономить можно. сказал Игорь Кокин

Если в квартире стоят приборы учета (счетчики), то никаких дополнительных действий, как отметил эксперт, предпринимать не придется – нужно просто передать нулевые показания за период отсутствия в жилом помещении, и тогда счет за коммунальные услуги будет ниже.

Вы не будете жить в квартире, соответственно, у вас ничего не будет крутиться, просто передадите нулевые показания. Если у вас счетчиков нет – на воду, на газ, еще на что-то, то правила предоставления коммунальных услуг предусматривают: если гражданин отсутствовал более пяти дней (командировка, отпуск, болезнь), то после того, как он вернется, у него есть 30 дней на то, чтобы подать заявление о том, что отсутствовал, либо в свою управляющую компанию, либо в ресурсоснабжающую организацию рассказал он

Он пояснил, что потребуется написать заявление и предоставить документы, подтверждающие факт отсутствия в квартире – это могут быть билеты, командировочные удостоверения, справки из СНТ или сельской администрации. Тогда в управляющей компании будут обязаны сделать перерасчет коммунальных услуг.

При этом эксперт обратил внимание, что перерасчет не предусмотрен за отопление.