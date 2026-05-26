Москва26 маяВести.Россияне имеют право сделать перерасчет по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ), если долгое время не проживали в квартире, находились в отпуске или на даче. Однако сэкономить удастся не во всех случаях. О том, как сделать счет за коммуналку меньше, ИС "Вести" рассказал эксперт по юридическим вопросам в сфере ЖКХ Игорь Кокин.
Он обратил внимание, что перерасчет можно сделать только по коммунальным услугам (к ним относится и плата за вывоз мусора).
По взносам, по капремонту, по плате по содержанию, даже если вы вообще не живете в квартире, сэкономить не получится. Все равно за них надо будет платить. А по коммунальным услугам сэкономить можно.сказал Игорь Кокин
Если в квартире стоят приборы учета (счетчики), то никаких дополнительных действий, как отметил эксперт, предпринимать не придется – нужно просто передать нулевые показания за период отсутствия в жилом помещении, и тогда счет за коммунальные услуги будет ниже.
Вы не будете жить в квартире, соответственно, у вас ничего не будет крутиться, просто передадите нулевые показания. Если у вас счетчиков нет – на воду, на газ, еще на что-то, то правила предоставления коммунальных услуг предусматривают: если гражданин отсутствовал более пяти дней (командировка, отпуск, болезнь), то после того, как он вернется, у него есть 30 дней на то, чтобы подать заявление о том, что отсутствовал, либо в свою управляющую компанию, либо в ресурсоснабжающую организациюрассказал он
Он пояснил, что потребуется написать заявление и предоставить документы, подтверждающие факт отсутствия в квартире – это могут быть билеты, командировочные удостоверения, справки из СНТ или сельской администрации. Тогда в управляющей компании будут обязаны сделать перерасчет коммунальных услуг.
При этом эксперт обратил внимание, что перерасчет не предусмотрен за отопление.
Мы платим за отопление летом, мы платим за отопление, которое было зимой, просто сама плата растянута на год, то есть это не отопление в июле, это отопление в январе, просто мы платим его не в январе в полном объеме, а в июле. Поэтому по отоплению перерасчет не предусмотренпояснил Игорь Кокин