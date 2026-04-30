Якубовский: россияне могут не платить за вывоз мусора и воду во время отпуска

Депутат рассказал, как получить перерасчет за ЖКУ после майских праздников Якубовский: россияне могут не платить за вывоз мусора и воду во время отпуска

Москва30 апр Вести.Россияне, планирующие отсутствие дома более пяти дней в период майских праздников, имеют право на перерасчет платы за определенные жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский. Речь идет о платежах за холодную и горячую воду, водоотведение, газ и вывоз мусора.

Как пояснил парламентарий, в случае наличия в квартире приборов учета достаточно просто вовремя передать показания. Если же счетчики отсутствуют, необходимо подать заявление в управляющую компанию или расчетный центр.

Сделать это можно заранее или в течение 30 дней после возвращения. При этом обязательным условием является наличие документов, подтверждающих период отсутствия: билетов, посадочных талонов, справок из санатория или документов о проживании в гостинице.