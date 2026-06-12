В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за май

Россиянам сообщили крайний срок оплаты квитанций ЖКХ за май В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за май

Москва12 июн Вести.Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги за май до 15 июня, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Отмечающийся сегодня, 12 июня, День России никакие коррективы в срок оплаты не вносит, пояснил он.

Депутат напомнил, что с 1 марта перенесен крайний срок оплаты услуг ЖКК на 5 дней вперед.

Теперь оплачивать коммунальные услуги можно до 15 числа каждого месяца говорится в сообщении

Соответственно, и платежки за май можно оплатить в срок до 15 июня.

Колунов заверил, что никаких проблем с работой ресурсоснабжающих организаций или управляющих компаний быть не должно, и с оплатой также проблем не будет.