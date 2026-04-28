Коммунальные услуги за апрель можно оплатить вплоть до 15 мая

Депутат Колунов: россияне смогут оплатить ЖКУ за апрель до 15 мая Коммунальные услуги за апрель можно оплатить вплоть до 15 мая

Москва28 апр Вести.Оплатить жилищно-коммунальные услуги за апрель 2026 года нужно до 15 мая. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил РИА Новости, что наступающие праздники оплате не помешают, торопиться не нужно.

Последний день оплаты выпадает на рабочее время.

С 1 марта текущего года действует закон, который перенес крайний срок оплаты услуг ЖКК на пять дней вперед - до 15-го числа каждого месяца. Соответственно, платежки за апрель можно оплатить в срок до 15 мая отметил депутат

Он также добавил, что с оплатой проблем быть не должно, также как и с работой ресурсоснабжающих организаций или управляющих компаний.