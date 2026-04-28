Москва28 апрВести.Оплатить жилищно-коммунальные услуги за апрель 2026 года нужно до 15 мая. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил РИА Новости, что наступающие праздники оплате не помешают, торопиться не нужно.
Последний день оплаты выпадает на рабочее время.
С 1 марта текущего года действует закон, который перенес крайний срок оплаты услуг ЖКК на пять дней вперед - до 15-го числа каждого месяца. Соответственно, платежки за апрель можно оплатить в срок до 15 маяотметил депутат
Он также добавил, что с оплатой проблем быть не должно, также как и с работой ресурсоснабжающих организаций или управляющих компаний.