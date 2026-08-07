С сентября 2027 года граждане смогут получать квитанции за ЖКУ на "Госуслугах"

Порядок доставки квитанций за ЖКУ изменится с осени 2027 года С сентября 2027 года граждане смогут получать квитанции за ЖКУ на "Госуслугах"

Москва7 авг Вести.Россияне получат возможность перейти на электронный формат квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг: с сентября 2027 года платежки можно будет получать в личном кабинете портала госуслуг, сообщило РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

С 1 сентября 2027 года порядок доставки платежных документов за жилищно-коммунальные услуги изменится: квитанции начнут направлять в электронном виде прямо в личный кабинет пользователя на портале "Госуслуги" уточнил он

Депутат также рассказал, что такая возможность появится у собственников квартир, подтвердивших учетную запись на портале и не отказавшихся от получения электронных документов.