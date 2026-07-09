Москва9 июл Вести.Переход на новый расчет компенсаций за жилищно-камнекольные услуги требует максимальной прозрачности от управляющих компаний. Об этом заявил ИС "Вести" эксперт тематической площадки “Жилье и городская среда” Народного фронта, координатор Экспертного совета по устойчивому развитию и зеленому финансированию при Комитете Государственной Думы РФ по финансовому рынку Павел Склянчук.

Начисление выплат больше не привязано к фактическому потреблению. Расчеты происходят по утвержденным нормативам. В таких условиях управляющим компаниям целесообразно "более подробно, доступно отчитываться" о проделанных работах, отметил он.

У нас есть система фотовидеофиксации. Дворники, когда прибирают территорию, мусоровозы, фотографируют места накопления мусора для отчетов. … Например, при приборке подъезда, облагородили придомовую территорию - можно тоже сфотографировать до и после. … Можно выгружать в отчеты управляющей компании, у нас есть специальная государственная система информационная - ГИЗ ЖКХ (Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства – прим. ред.). Там можно выложить и фотографии, и видеофиксацию. Пока обязательных таких требований нет сказал Склянчук

В Госдуме РФ считают, что национализация системы ЖКХ снизит тарифы на 20%. Депутаты также предложили отменить октябрьскую индексацию тарифов ЖКХ. Почти в 500 домах Москвы заменят системы электроснабжения в текущем году.