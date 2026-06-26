Москва26 июн Вести.Фракция "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму пакет законопроектов, направленных на ограничение роста тарифов жилищно-коммунальных услуг. Документы имеются в распоряжении "Ленты.ру".

Как сообщил руководитель фракции Сергей Миронов, первый законопроект предусматривает введение моратория на повышение тарифов ЖКХ с 1 июля по 31 декабря 2026 года. В случае его принятия будет отменена запланированная на 1 октября индексация.

Второй документ предлагает установить, что тарифы могут повышаться не чаще одного раза в год. Третий законопроект предусматривает обязательное согласование любых повышений, включая региональные индексы, с Государственной думой. При этом рост тарифов, по замыслу авторов инициативы, не должен превышать уровень инфляции.

По словам Миронова, действующая система позволяет регионам значительно увеличивать платежи за счет дополнительных коэффициентов и отклонений от базовых индексов. Он также заявил, что постоянное повышение тарифов не приводит к улучшению качества коммунальных услуг и не снижает аварийность в отрасли.

Лидер фракции считает, что до проведения масштабного федерального аудита сферы ЖКХ тарифы необходимо заморозить. Кроме того, он выступил за возвращение коммунальной инфраструктуры под государственное управление, заявив, что это позволит повысить эффективность работы отрасли и в перспективе снизить платежи для населения.

Законопроекты направлены на рассмотрение Госдумы. Решение об их дальнейшей судьбе депутаты примут после обсуждения в установленном порядке.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России опровергли слухи о том, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги повысят с 1 июля.