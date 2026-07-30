Москва30 июл Вести."Справедливая Россия" выступает за то, чтобы согласовывать увеличение тарифов ЖКХ нужно было через Госдуму, поскольку в таком случае население сможет видеть, какие депутаты выступили против, а какие поддержали такую меру. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Он добавил, что партия также предлагает запретить повышать тарифы ЖКХ два раза в год.

Мы внесли три законопроекта. Первый – запрещающий повышать тарифы с 1 октября; второй – запрещающий повышать тарифы дважды в год, как в этом году. И третье, мы говорим: "Послушайте, а вот вам правительство примет решение, вот мы будем все ругать правительство. А ведь Государственная дума — это власть законодательная и власть представительная. Мы представляем интересы наших избирателей. А давайте, пускай Государственная дума проголосует". Вот проголосует Госдума за повышение тарифов? Ну тогда, ребята, отвечайте перед избирателями. Не проголосует — все, стоп. Я уверен, что Государственная дума не проголосует, потому что люди понимают, что они представляют народ, наш многонациональный, и должны за это отвечать заявил депутат

Ранее Миронов предложил унифицировать меры поддержки участников СВО. По его мнению, бойцы из разных регионов РФ должны получать одинаковые выплаты.