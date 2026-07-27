Москва27 июл Вести."Справедливая Россия" выступает против повышения тарифов ЖКХ. Об этом ИС "Вести" заявил лидер партии Сергей Миронов.

По его словам, сейчас партия занимается сбором подписей против повышения тарифов ЖКХ с 1 октября 2026 года.

Более миллиона подписей уже собрано, к 30 августа мы соберем более пяти миллионов подписей. Это весомо, и люди не хотят платить … Люди и так еле-еле сводят концы с концами … Я уверен, что нужно провести аудит, проверить, на что идут наши деньги … Они идут куда угодно, только не на ремонт. И в этой связи национализация, я уверен, это всей системой ЖКХ — это впереди. И думаю, что Государственная дума девятого созыва этим займется и будет на этом настаивать сказал он

Ранее Сергей Миронов заявил, что национализация системы жилищно-коммунального хозяйства в России позволит снизить тарифы на 20%.