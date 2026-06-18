В Госдуме предложили возбуждать уголовные дела против мошенников в сфере ЖКХ Миронов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере ЖКХ

Москва18 июн Вести.Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" и глава думской фракции Сергей Миронов предложил возбуждать уголовные дела по фактам необоснованного завышения тарифов ЖКХ. Об этом депутат сообщил в комментарии NEWS.ru.

По его словам, соответствующее обращение направлено председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Миронов считает, что нарушения при формировании тарифов нельзя рассматривать как обычные ошибки.

Каждый такой факт должен стать поводом для возбуждения уголовного дела. Рассчитываю, что СК РФ в своей работе сделает акцент на этом виде преступлений сказал Миронов

Депутат отметил, что в прошедшем отопительном сезоне прокуроры выявили около 12 миллиардов рублей необоснованных расходов, включенных в тарифы ЖКХ. По его мнению, поставщики коммунальных услуг пользуются тем, что граждане не могут отказаться от жизненно необходимых услуг, и потому случаи необоснованного начисления платежей требуют более жесткой правовой оценки.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что ФАС выявила более 10 миллиардов рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы ЖКХ. Нарушения в сфере тарифообразования зафиксировали в 65 регионах России.