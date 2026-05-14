Москва14 мая Вести.Необходимо отменить повышающие коэффициенты на оплату коммунальных услуг, начисленные по нормативу, а не по счетчику, а также вернуть россиянам переплату за ЖКУ. С таким призывом выступил депутат Госдумы и лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Его слова привела "Газета.Ru"

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала применение превышающего коэффициента за отсутствие счетчика на воду за прошлые периоды незаконным. Позднее позицию ведомства подтвердила коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ. Парламентарий поблагодарил ФАС и ВС за восстановление справедливости.

Теперь важно, чтобы начисления были рассчитаны заново, а средства вернули жильцам. Мы будем требовать, чтобы это происходило в беззаявительном порядке. Также мы призываем антимонопольную службу проверить ресурсоснабжающие организации на предмет незаконного начисления завышенных платежей и в других регионах сказал Миронов

Депутат также отметил, что стоимость поверки одного счетчика воды доходит до трех тысяч рублей, а его покупка и установка – еще больше. Многим пенсионерам и малоимущим такие расходы не по карману.

Начислять им плату за коммунальные услуги по тройному нормативу бессовестно подчеркнул он

Так, отметил Миронов, мера, которая задумывалась как стимуляция граждан устанавливать счетчики и экономить ресурсы, "превратилась в способ содрать с людей побольше денег". В связи с этим он призвал полностью отменить повышающие коэффициенты на оплату ЖКУ и возложить ответственность за установку и поверку счетчиков на ресурсоснабжающие организации.