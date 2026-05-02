Миронов предложил не брать деньги с пенсионеров за подключение газа В Госдуме предложили бесплатно подключать газ пенсионерам

Москва2 мая Вести.Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил запретить энергетическим компаниям брать деньги с пенсионеров за технологическое присоединение к газораспределительным сетям.

В письме, направленному министру энергетики РФ Сергею Цивилеву, отмечается, что переход к прямой льготе позволит сделать газификацию реально доступной для пенсионеров, сообщает РИА Новости.

По словам Сергея Миронова, в России продолжается реализация программы социальной газификации, в рамках которой граждане могут бесплатно подвести газопровод до границ своего земельного участка.

В некоторых регионах льготники имеют право и на компенсацию расходов, но порядок предоставления выплат "кривой". То есть сначала нужно подключить газ за свои деньги, что часто превышает сумму компенсации, и только потом обращаться за возмещением. Одиноких пенсионеров такой вариант не устраивает, и они остаются без газа.