Москва24 апр Вести.Руководитель фракции в Госдуме "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал ввести льготные тарифы на услуги связи для российских пенсионеров.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что цены на сотовую связь неизменно повышаются, что становится чувствительным для граждан с низким уровнем дохода.

Проблему дороговизны сотовой связи необходимо решать на государственном уровне. Призываем защитить интересы граждан с низкими доходами, и прежде всего пенсионеров. сказал депутат

Он призвал Федеральную антимонопольную службу следить за ростом цен на связь, так как уже в 2026 году она подскочила на 15%.

Ранее Роскомнадзор отозвал почти 2 тысячи лицензий операторов связи.