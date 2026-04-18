В Госдуме предложили индексировать социальные пенсии до 15% Миронов и Лантратова предложили индексировать социальные пенсии на уровне 15%

Москва18 апр Вести.Депутаты Госдумы из фракции "Справедливая Россия" выступили с инициативой установить индексацию социальных пенсий и связанных с ними выплат на уровне 15%. Соответствующее обращение направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Документ есть в распоряжении РИА Новости. Авторами идеи стали лидер партии и глава фракции Сергей Миронов, а также председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Представляется целесообразным рассмотреть возможность корректировки индексации социальных пенсий и выплат, рассчитываемых исходя из размера социальной пенсии, с 1 апреля 2026 года до уровня не ниже 15% и обеспечить распространение данного решения на всех получателей соответствующих выплат сказано в письме

Миронов в разговоре с агентством напомнил, что с 1 апреля текущего года социальные пенсии были проиндексированы на 6,8%. Однако выплаты, которые зависят от размера соцпенсии, например, пособия военнослужащим и ветеранам Великой Отечественной войны, должны увеличиться на 14,8%.

Такая индексация гораздо ближе к уровню реальной потребительской инфляции за прошлый год. В декабре 2025-го, по данным ЦБ и Росстата, граждане оценивали его в 14,5% продолжил парламентарий

Комментируя инициативу, Лантратова обратила внимание, что в России социальные пенсии получают более 3 миллионов человек — пожилые люди, инвалиды и те, не сумевшие накопить необходимого страхового стажа.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что если выплата неработающему пенсионеру меньше прожиточного минимума пенсионера, то ему полагается социальная доплата до регионального уровня.