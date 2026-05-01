Депутат рассказала, когда работающим пенсионерам снова увеличат выплаты Депутат Бессараб: индексация пенсий работающим пенсионерам пройдет 1 августа

Москва1 мая Вести.Следующая индексация пенсий для работающих пенсионеров запланирована на 1 августа, до этого 1 апреля повысили социальные пенсии и пенсии бюджетников. Об этом Ленте.ru рассказала депутат Госдумы, член комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб.

Она отметила, что для работающих пенсионеров проведут индексацию за 2025 год.

Им прибавят те индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые они заработали за этот период пояснила Бессараб

Она также уточнила, что других повышений пенсионных выплат в ближайшее время не ожидается.

По данным Социального фонда России (СФР) средняя пенсия для работающих россиян в марте 2026 года составила 24,4 тыс. рублей. За год показатель вырос примерно на 2,5 тыс. рублей.

Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести обязательную 13-ю зарплату для работающих россиян и по аналогии с ней 13-ю пенсию.