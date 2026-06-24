Москва24 июн Вести.Граждан, достигших 80 лет или получивших I группу инвалидности, в июле ждет точечное повышение пенсий, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фиксированная выплата к страховой пенсии для этой категории россиян увеличится вдвое, кроме того, автоматически назначат надбавку за уход, пояснила депутат в беседе с Лентой.ru.

В июле будет точечное повышение пенсий, это не массовое повышение. Граждане, которые становятся инвалидами I группы или достигают 80 лет, имеют право на дополнительную поддержку от государства рассказала Бессараб

После повышения фиксированная выплата к страховой пенсии составит 19 169,38 рубля, уточнила Бессараб. Надбавка за уход ранее составляла 1200 рублей и требовала заключения отдельного договора, теперь она назначается автоматически и составит 1400 рублей, добавила она.

По данным Соцфонда России средний размер пенсии работающих пенсионеров в мае составил 23 721 рубль. Среди неработающих пенсионеров самые большие пенсии выплачиваются на Чукотке и в Ненецком автономном округе (44 069 рублей и 40 082 рубля соответственно).