Москва24 мая Вести.С начала лета некоторые категории пожилых граждан и инвалидов в России начнут получать увеличенную пенсию. О том, кого именно коснутся изменения, рассказал член думского комитета от "Единой России" Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, прибавка затронет сразу 4 группы получателей. В двух случаях Социальный фонд сделает перерасчет автоматически, в двух других — потребуется подать заявление с документами.

Первая категория: граждане, которым в мае исполнилось 80 лет. Им автоматически удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости: с 9 584,69 до 19 169,38 рубля. Плюс ежемесячно будут доплачивать 1 413,86 рубля за уход. Общий прирост составит почти 11 тыс. рублей (10 998,55 руб.), и увеличенная сумма придет уже в июньской выплате.

Вторая категория: пенсионеры, которым в мае впервые присвоили первую группу инвалидности. Для них также автоматически удваивается фиксированная выплата (до тех же 19 169,38 рубля) и назначается надбавка на уход. Данные поступают в Соцфонд напрямую из медэкспертизы.

Третья категория: пенсионеры, которые в мае подали заявление на перерасчет из-за появления нетрудоспособных иждивенцев. К последним относятся дети до 18 лет, студенты-очники до 23 лет, дети-инвалиды, а также братья, сестры, внуки и другие члены семьи по статье 10 ФЗ-400. За каждого иждивенца доплатят треть фиксированной выплаты — 3 194,90 рубля. При этом учитывается не более трех человек, так что максимальная прибавка может достигать 9 584,70 рубля.

Четвертая категория: неработающие пенсионеры из сельской местности, у которых в мае подтвердился стаж не менее 30 лет по профессиям из правительственного перечня.