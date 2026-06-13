Стали известны подробности июльского повышения пенсий в России Эксперт Иванова-Швец: в июле пенсию повысят 80-летним и инвалидам I группы

Москва13 июн Вести.В России в июле 2026 года на прибавку к пособию по старости могут рассчитывать пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне, а также впервые получившие I группу инвалидности и граждане, у которых появились иждивенцы.

Об этом сообщила РИА Новости доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Двойной размер фиксированной части пенсии, составляющий 19 169,38 рублей вместо 9 584,69 рублей, получат граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, и те, кому впервые установлена I группа инвалидности сказала собеседница агентства

Кроме того, она добавила, что уволившиеся пенсионеры также получат прибавку. Все пропущенные индексации за годы работы будут восстановлены при перерасчете.

При этом обращаться в Социальный фонд России (СФР) названным выше категориям граждан не требуется, поскольку перерасчет осуществляется автоматически.

Эксперт также уточнила, что повышение выплат положено тем, кто подтвердил 30 лет трудового стажа в сельской местности. Для перерасчета пенсии этим категориям россиян необходимо подать заявление в СФР.

В свою очередь, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сообщил, что россияне, которым в июне исполнилось 80 лет, в следующем месяце также могут рассчитывать на увеличение размера страховой пенсии.