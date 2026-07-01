Эксперт Сафонов: с июля пенсионерам старше 80 лет и инвалидам увеличат выплаты

Эксперт рассказал, кому с 1 июля увеличат пенсию Эксперт Сафонов: с июля пенсионерам старше 80 лет и инвалидам увеличат выплаты

Москва1 июл Вести.С 1 июля 2026 года пенсионеры старше 80 лет и граждане с первой группой инвалидности начнут получать повышенную пенсию. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Эксперт пояснил, что фиксированная часть выплат увеличится в два раза.

Каждый месяц происходит индексация пенсий пенсионерам, которые достигли возраста 80 лет. В этом случае их фиксированная часть пенсии удваивается. Сейчас она составляет порядка 9 564 рублей. Соответственно, когда она удваивается, то сумма достигает более 19 000 рублей сообщил Сафонов

Он также уточнил, что аналогичное повышение ждет граждан, которые имеют статус инвалида первой группы, а для работающих пенсионеров перерасчет будет происходить с учетом дополнительного трудового стажа.

Та же самая ситуация происходит, если человек в предыдущие месяцы, то есть в июне, получил соответственно статус инвалида первой группы. В этом случае мы тоже будем фиксированную часть увеличивать. И, соответственно, происходят увеличения страховых пенсий. То есть индексация, с учетом дополнительного трудового стажа – это для работающих пенсионеров. То есть вот заканчивается там период времени годовой, когда они работали в какой-то момент, им пересчитывается пенсия за счет вот вновь заработанных дополнительных баллов рассказал Сафонов

Сообщается, что перерасчет выплат будет произведен автоматически, обращаться в Социальный фонд не нужно.

Ранее стало известно, что средняя пенсия работающих россиян выросла почти на 2,6 тысячи рублей.