Москва1 июлВести.С 1 июля 2026 года пенсионеры старше 80 лет и граждане с первой группой инвалидности начнут получать повышенную пенсию. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.
Эксперт пояснил, что фиксированная часть выплат увеличится в два раза.
Каждый месяц происходит индексация пенсий пенсионерам, которые достигли возраста 80 лет. В этом случае их фиксированная часть пенсии удваивается. Сейчас она составляет порядка 9 564 рублей. Соответственно, когда она удваивается, то сумма достигает более 19 000 рублейсообщил Сафонов
Он также уточнил, что аналогичное повышение ждет граждан, которые имеют статус инвалида первой группы, а для работающих пенсионеров перерасчет будет происходить с учетом дополнительного трудового стажа.
Та же самая ситуация происходит, если человек в предыдущие месяцы, то есть в июне, получил соответственно статус инвалида первой группы. В этом случае мы тоже будем фиксированную часть увеличивать. И, соответственно, происходят увеличения страховых пенсий. То есть индексация, с учетом дополнительного трудового стажа – это для работающих пенсионеров. То есть вот заканчивается там период времени годовой, когда они работали в какой-то момент, им пересчитывается пенсия за счет вот вновь заработанных дополнительных балловрассказал Сафонов
Сообщается, что перерасчет выплат будет произведен автоматически, обращаться в Социальный фонд не нужно.
Ранее стало известно, что средняя пенсия работающих россиян выросла почти на 2,6 тысячи рублей.