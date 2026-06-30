Средняя пенсия работающих россиян за год увеличилась на 2,6 тыс. рублей

На 2,6 тыс. рублей выросла средняя пенсия работающих россиян Средняя пенсия работающих россиян за год увеличилась на 2,6 тыс. рублей

Москва30 июн Вести.Средний размер пенсии работающих россиян за последний год увеличился почти на 2,6 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, которые приводит РИА Новости.

Средняя пенсия работающих в России за год выросла на 2 615 рублей. В мае 2026 года пенсионеры в среднем получали 23 721 рубль, а год назад в аналогичный период эта сумма составляла 21 106 рублей говорится в публикации агентства

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии россиян в мае текущего года составил 25 399 рублей. При этом в Чукотском и Ненецком автономных округах средний размер пенсионного обеспечения работающих граждан превысил отметку в 35 тыс. рублей.