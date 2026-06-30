Москва30 июнВести.Средний размер пенсии работающих россиян за последний год увеличился почти на 2,6 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, которые приводит РИА Новости.
Средняя пенсия работающих в России за год выросла на 2 615 рублей. В мае 2026 года пенсионеры в среднем получали 23 721 рубль, а год назад в аналогичный период эта сумма составляла 21 106 рублейговорится в публикации агентства
Ранее сообщалось, что средний размер пенсии россиян в мае текущего года составил 25 399 рублей. При этом в Чукотском и Ненецком автономных округах средний размер пенсионного обеспечения работающих граждан превысил отметку в 35 тыс. рублей.