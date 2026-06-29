На Чукотке и в НАО средняя пенсия работающих россиян превысила 35 тысяч рублей

В двух регионах России средняя пенсия работающих превысила 35 тысяч рублей На Чукотке и в НАО средняя пенсия работающих россиян превысила 35 тысяч рублей

Москва29 июн Вести.В мае текущего года в двух субъектах Российской Федерации — Чукотском и Ненецком автономных округах — средний размер пенсионного обеспечения работающих граждан превысил отметку в 35 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Социального фонда РФ.

Согласно информации ведомства, жители Чукотки в указанный период в среднем получали 39 383 рубля. В Ненецком автономном округе аналогичный показатель составил 35 902 рубля.

В целом по стране среднестатистический объем выплат для всех работающих пенсионеров в мае 2026 года зафиксирован на уровне 23 721 рубля.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что граждан, достигших 80 лет или получивших I группу инвалидности, в июле ждет точечное повышение пенсий.