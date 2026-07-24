В двух российских регионах РФ увеличилась средняя пенсия работающих граждан

СФР: средняя пенсия работающих россиян превысила 35 тыс. рублей в двух регионах В двух российских регионах РФ увеличилась средняя пенсия работающих граждан

Москва24 июл Вести.Средняя пенсия работающих россиян превысила 35 тысяч рублей в двух региона страны. Такие данные приводит Социальный фонд России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Работающие жители Чукотского автономного округа получали в июне 2026 года среднюю пенсию в размере 39 449 рублей​​​. Россиянам, проживающим в Ненецком автономном округе, начисляли в среднем 35 913 рублей отметили в СФР

В России средний размер пенсии работающих граждан в июне 2026 года составил 23 737 рублей. В аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 21 114 рублей.

Социальный фонд России также напомнил, что 1 августа произойдет автоматический перерасчет пенсии россиян, которые достигли пенсионного возраста, но продолжают работать. В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рублей с учетом индексации на 7,6%.