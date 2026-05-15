Россиянам рассказали, в каких регионах платят самую высокую пенсию Средняя пенсия выше 30 тыс. рублей отмечена в 12 регионах РФ

Москва15 мая Вести.Средняя пенсия в апреле 2026 года превысила 30 тысяч рублей в 12 регионах страны, сообщил ТАСС со ссылкой на данные статистики Социального фонда России.

Речь идет о Чукотке (42,2 тыс. рублей), Ненецком АО (38,8 тыс. рублей), Камчатском крае (37,5 тыс. рублей), Магаданской области (37,4 тыс. рублей) и Ханты-Мансийском АО (37 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (36,4 тыс. рублей), Мурманской области (34,2 тыс. рублей), Сахалинской области (33,7 тыс. рублей), Якутии (33,7 тыс. рублей), Республике Коми (32,2 тыс. рублей), Архангельской области (31,7 тыс. рублей) и Карелии (31 тыс. рублей) отметили в агентстве

Средний размер пенсии в стране при этом составил 25 397 рублей.

Ранее сообщалось, что средний размер социальной пенсии работающих и неработающих россиян в апреле 2026 года составил более 16,5 тысяч рублей.