Москва11 апр Вести.По итогам февраля текущего года средний размер пенсии в России превысил уровень 30 тыс. рублей в 12 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Социального фонда.

В частности, в списке регионов с наиболее высокой пенсией не только традиционные северные и дальневосточные территории – такие, как Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий округа, а также Камчатский край и Магаданская область, где средняя выплата превышает 35 тыс. рублей. Это также Карелия (30,9 тыс. рублей), Архангельская область (31,6 тыс.) и Коми (32,1 тыс. рублей).

Самая высокая средняя пенсия зафиксирована на Чукотке - 41,9 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии в целом в России в феврале 2026 года составил 25 261 рубль.