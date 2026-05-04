Исследование: самая высокая пенсия у работающих россиян на Чукотке

В восьми регионах РФ средняя пенсия работающих граждан превысила 30 тыс. рублей Исследование: самая высокая пенсия у работающих россиян на Чукотке

Москва4 мая Вести.В марте средний размер пенсии среди работающих россиян превысил 30 тыс. рублей в восьми субъектах РФ. Это следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Самые высокие показатели зафиксированы на Чукотке — 38 581 рубль. Также в число регионов с пенсией выше 30 тыс. рублей вошли: Ненецкий автономный округ (35 769 рублей); Магаданская область (33 635 рублей; Камчатский край (32 707 рублей); Ханты-Мансийский АО (32 557 рублей).

При этом самый низкий средний размер пенсии среди работающих пенсионеров в марте зафиксирован в Дагестане — 16 870 рублей.

Таким образом, разрыв между самым высоким и самым низким региональным показателем превышает 21 тыс. рублей. Эксперты связывают такие различия с уровнем региональных зарплат, наличием "северных" надбавок и местными коэффициентами, которые влияют на размер страховых взносов и, соответственно, на будущую пенсию работающих граждан.