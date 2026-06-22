В 13 регионах РФ средний размер пенсии неработающих граждан превысил 30 тысяч

Средняя пенсия неработающих россиян превысила 30 тысяч рублей в 13 регионах РФ В 13 регионах РФ средний размер пенсии неработающих граждан превысил 30 тысяч

Москва22 июн Вести.В 13 субъектах Российской Федерации средний размер пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров преодолел отметку в 30 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

Наиболее высокие показатели зафиксированы в северных и дальневосточных регионах страны. Лидером списка стал Чукотский автономный округ, где средняя пенсия достигла 44 069 рублей. Следом идут Ненецкий автономный округ (40 082 рубля) и Камчатский край (39 444 рубля).

Также выплаты выше 30 тысяч рублей получают неработающие граждане в Магаданской области (39 242 рубля), Ханты-Мансийском автономном округе (38 463 рубля), Ямало-Ненецком автономном округе (38 112 рублей), Мурманской области (35 655 рублей) и Сахалинской области (35 118 рублей).

Кроме того, в перечень регионов с аналогичным уровнем пенсионного обеспечения вошли Якутия (34 640 рублей), Республика Коми (33 011 рублей), Архангельская область (32 654 рубля), Карелия (31 786 рублей) и Хабаровский край (30 229 рублей).

Ранее сообщалось, что в мае 2026 года средний размер пенсионных выплат для неработающих граждан в России составил 25 839 рублей, почти достигнув отметки 26 тысяч.