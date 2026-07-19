Москва19 июлВести.Размер пенсии неработающих граждан в июне 2026 года составил в среднем почти 26 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда России (СФР), которые есть в распоряжении РИА Новости.
По состоянию на 1 июня текущего года величина пособия по старости достигла 25 838 рублей.
В аналогичный период 2025 года пенсионеры получали примерно 24 005 рублей.
Наибольший размер пенсии среди неработающих граждан зафиксирован в Чукотском автономном округе — 44 066 рублей.
Ранее Министерство труда и социальной защиты России утвердило новые правила назначения отдельных видов пенсий.