Москва18 июл Вести.Министерство труда и соцзащиты утвердило новые правила назначения пенсий. Они вступают в силу с 17 июля 2026 года.

Нововведение избавит от лишних справок и визитов в фонды, сообщает KP.RU. Однако, изменения коснутся не всех пенсионеров, а только отдельных категорий.

Большинство пособий от государства уже назначаются в проактивном режиме, который сводит к минимуму бюрократические процедуры.

Теперь самому ничего писать не нужно. Власти видят, что человеку положена та или иная помощь, и она оформляется автоматически. В большинстве случаев надо зайти в личный кабинет на портале "Госуслуги", проверить уже заполненное автоматически заявление и внести банковские реквизиты. Справки и прочие подтверждения больше не нужны.

Многие пособия, включая страховые пенсии по инвалидности и потере кормильца для несовершеннолетних, страховая пенсия по старости – в отдельных случаях, например, при переходе с пенсии по инвалидности или по потере кормильца, будут оформляться автоматически на основании данных Социального фонда.

При этом обычная страховая пенсия по старости, которая оформляется в первый раз, все еще требует отдельного заявления. Его можно подать за месяц до достижения пенсионного возраста. Сделать это можно онлайн – через "Госуслуги".

Автоматический перерасчет также коснется тех, кому исполнилось 80 лет, лиц с установленной I группой инвалидности, при увольнении с работы – для некоторых категорий граждан (например, сельских пенсионеров), а также при изменении состава семьи – для получателей пенсии по потере кормильца.

В новых правилах появился пункт о том, что социальную пенсию по потере кормильца теперь будут выплачивать даже детям, рожденным через 300 и более дней после смерти отца с помощью ЭКО.

Для того, чтобы ребенок получил право на пенсию по потере кормильца, должно быть выполнено несколько условий: подтвержденное судом отцовство по анализу ДНК; умерший был официальным супругом матери ребенка; имеются доказательства того, что при жизни мужчина хотел иметь детей (это может быть согласие на применение репродуктивных технологий и договор с медицинской организацией).

Ранее сообщалось, что в России с 7 июля упростили оформление пенсии. Теперь для большинства граждан достаточно предъявить паспорт и СНИЛС, все остальные сведения Социальный фонд РФ запрашивает самостоятельно.