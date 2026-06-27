С 1 июля в России станет проще получать больничные и детские выплаты С 1 июля в России упростят оформление больничных и детских пособий

Москва27 июн Вести.В России с 1 июля начнет действовать новый порядок сбора данных, необходимых для оформления больничных и детских пособий. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин агентству ТАСС.

С 1 июля Социальный фонд будет самостоятельно запрашивать данные для расчета больничных и детских пособий рассказал он

Основным источником информации станет индивидуальный лицевой счет работника. К работодателю фонд будет обращаться только в тех случаях, когда нужных данных в системе окажется недостаточно или они будут отсутствовать.

Игошин пояснил, что такой порядок позволит гражданам не собирать дополнительные справки, а также снизит нагрузку на бухгалтерии. Например, если сотрудник оформит электронный больничный, пособие ему выплатят в течение 10 дней без участия бухгалтера. Фонд сам проверит данные о заработке и стаже по индивидуальному лицевому счету и перечислит деньги на карту. Если каких-либо сведений не будет хватать, запрос направят работодателю, а не самому работнику.

Кроме того, депутат сообщил, что с 1 июля 2026 года вступят в силу и другие изменения. По его словам, все они объединены общей задачей – упростить взаимодействие граждан с государственными и финансовыми организациями, сократить бюрократические процедуры и усилить защиту прав потребителей и собственников.

Игошин отметил, что вместо многочисленных справок и личных визитов планируется шире использовать автоматизированные данные и цифровые сервисы, а вместо скрытых комиссий и навязанных услуг – обеспечить более прозрачные условия и право выбора.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что инвалиды первой группы и 80-летние юбиляры с 1 июля 2026 года будут получать увеличенную пенсию.