Москва16 апр Вести.Министерство здравоохранения России утвердило новые условия и порядок формирования больничных в стране, следует из документа ведомства, который имеется у РИА Новости.

В период отпуска по уходу за ребенком родитель сможет сохранить право на пособие, если он в этот период работает у другого страхователя отмечается в документе

Получать больничный смогут теперь и самозанятые.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал об изменении порядка назначения больничных и декретных выплат в России с 1 июля текущего года.