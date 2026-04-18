Депутат: самозанятые получат право на больничные через полгода уплаты взносов Депутат Буцкая: самозанятые могут сами выбрать страховую сумму больничного

Москва18 апр Вести.Самозанятые граждане смогут претендовать на выплаты по больничному листу только спустя 6 месяцев после начала перечисления взносов, либо после уплаты годовой суммы, либо после 6 непрерывных ежемесячных платежей. Об этом ТАСС рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая.

Размер больничного будет зависеть от трудового стажа и периода уплаты взносов. Самозанятые могут выбрать страховую сумму — 35 тыс. или 50 тыс. рублей — и платить взносы ежемесячно либо сразу за весь год. Тариф составляет 3,84% от выбранной суммы годового пособия.

Соответственно, в месяц нужно перечислить 1 344 или 1 920 рублей (3,84% от 35 тыс. или 50 тыс. рублей). При уплате раз в год взнос составляет 16 128 или 23 040 рублей — сумма ежемесячных платежей за 12 месяцев пояснила парламентарий

Ранее право на больничный имели только работающие по трудовым или гражданско-правовым договорам. Теперь самозанятые могут подать заявление о вступлении в программу через портал "Госуслуги".