Роскачество: оформить больничный можно в течение 30 дней после увольнения

Стало известно, кто имеет право на оплату больничного после увольнения Роскачество: оформить больничный можно в течение 30 дней после увольнения

Москва16 мая Вести.Если сотрудник заболел в течение 30 дней после увольнения и при этом не успел найти новую работу, он имеет право получить пособие по временной нетрудоспособности. Об этом сообщили в Роскачестве.

Человек сохраняет право на выплату пособия по временной нетрудоспособности, если заболел в течение 30 календарных дней после увольнения​​​... приводит "Лента.ру" цитату пресс-службы Роскачества

При этом уточняется, что бывший сотрудник не должен быть официально трудоустроен на новом месте на момент открытия больничного листа.

В материале также сказано, что вне зависимости от стажа сумма выплаты в таком случае составит 60% от среднего дневного заработка за последние два года.

Ранее в Госдуме рассказали, в каком случае самозанятые могут рассчитывать на оплачиваемый больничный.