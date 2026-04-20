Москва20 апр Вести.Жители РФ, одновременно работающие по трудовому договору и договору гражданско-правового характера, могут рассчитывать на двойной размер пособий по больничному. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая в беседе с ТАСС.

При этом депутат уточнила, что при расчете выплат на основном месте работы не учитывается средний заработок от деятельности по ГПХ. Кроме того, если гражданин занят по нескольким договорам ГПХ, то больничный оплачивается ему один раз в зависимости от суммарного среднего заработка.

Если застрахованное лицо работает по договору гражданско-правового характера и одновременно занято у другого страхователя по трудовому договору, пособия по временной нетрудоспособности назначаются и выплачиваются и по страхователю, у которого гражданин работает по трудовому договору, и по страхователю, с которым заключен гражданско-правовой договор сказала она

Ранее Буцкая рассказала, что самозанятые россияне смогут претендовать на пособия по больничному листу только спустя 6 месяцев после начала перечисления взносов, либо после уплаты годовой суммы, либо после 6 непрерывных ежемесячных платежей.