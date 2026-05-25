Москва25 маяВести.Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности, которую россияне смогут получить за один день больничного в 2026 году, составит 6,8 тысячи рублей.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Социального фонда РФ.
Уточняется, что на эту выплату могут рассчитывать граждане с максимально высоким доходом и длительным трудовым стажем.
В ведомстве пояснили, что предельный размер дневной выплаты увеличился на 20% по сравнению с показателями предыдущего года. В 2025 году максимальный размер дневного пособия по больничному составлял 5 673 рубля.
Рост обусловлен повышением предельного лимита выплат, с которого работодатели обязаны отчислять средства в Социальный фонд на страхование своих сотрудников.
В Соцфонде подчеркнули, что итоговая стоимость одного дня больничного в каждом конкретном случае будет зависеть от уровня заработка сотрудника и продолжительности его работы в компании.
