Семьи с детьми получат новую ежегодную выплату до 189 тысяч рублей Юрист Курбаков перечислил новые выплаты для семей с детьми в 2026 году

Москва17 мая Вести.В 2026 году российские семьи с детьми смогут рассчитывать на новую ежегодную выплату, максимальный размер которой составит 189 тысяч рублей, а также на увеличенное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом РИА Новости рассказал юрист Иван Курбаков.

Главное нововведение - ежегодная социальная выплата для семей с двумя и более детьми. Чтобы ее получить, нужно соблюсти три условия: оба родителя работают официально, доход на члена семьи не выше полутора прожиточных минимумов и нет долгов по алиментам. Подать заявление за 2025 год можно будет с первого июня сказал Курбаков

Помимо этого, по словам юриста, ужесточаются критерии назначения единого пособия на детей до 17 лет и для беременных женщин. Теперь совокупный заработок трудоспособных членов семьи за 12 месяцев должен составлять не менее восьми МРОТ — ранее порог находился на уровне четырех. Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до полутора лет достигнет 83 тысяч рублей.

Курбаков также напомнил, что продолжают действовать ранее введенные инструменты поддержки: разовая выплата при рождении ребенка и ежемесячное пособие из средств материнского капитала до достижения ребенком трех лет.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по нацпроекту "Семья" сообщила, что с 2026 года перечень демографических мер дополнен единовременной выплатой не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье.