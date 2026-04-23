Москва23 апр Вести.В России с этого года введена ежегодная семейная налоговая выплата для работающих родителей с двумя и более детьми и невысокими доходами. Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, мера поддержки затронет более 4 млн семей, в которых воспитываются почти 11 млн детей.

В четверг Голикова приняла участие в ежегодной всероссийской конференции "Демографический перелом в России: пути достижения".

Для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами с этого года введена ежегодная семейная выплата. Это у нас охватит более 4 млн семей, воспитывающих почти 11 млн детей сказала она в ходе мероприятия

Голикова также указала на позитивные демографические тенденции в ряде регионов. В частности, рост суммарного коэффициента рождаемости зафиксирован на Чукотке, в Карелии и Мордовии.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что многодетные семьи продолжат получать пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка при превышении критериев по уровню дохода в пределах 10%.