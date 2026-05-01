Москва1 мая Вести.С начала действия программы выдачи материнского капитала мерой поддержки воспользовались 15 млн российских семей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на отчетно-программном форуме "Единой России" "Есть результат!".

С момента старта [программы] поддержку за счет средств материнского капитала получили 15 миллионов наших семей, и уже 3 миллиона семей получили поддержку на первого ребенка сказала она

Программа материнского капитала работает в России с 2007 года. Изначально выплаты были положены только за рождение второго и последующих детей. С 2020 года программу расширили и на первого ребенка. Сейчас за рождение первенца выплачивают почти 729 тыс. рублей, за второго – добавляют еще 234 тыс. рублей.