В ОП предложили модернизировать программу материнского капитала В ОП предложили ввести многодетный маткапитал в размере 1 млн рублей

Москва20 июл Вести.Увеличить сумму материнского капитала на второго ребенка и ввести выплату для многодетных в размере 1 млн рублей предложил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

В интервью ТАСС он сообщил, что за первые 10 лет программы маткапитала, созданной в 2007 году, механизм давал свои результаты, однако сейчас систему требуется актуализировать.

"Наше предложение - при рождении второго ребенка платить в том же размере, как если выплаты на первого ребенка не предоставлялись. Одновременно ввести так называемый многодетный материнский капитал, который предоставлялся бы в размере 1 млн рублей при рождении третьего или последующих детей", - сказал эксперт.

Он обратил внимание, что материнский капитал - это главный инструмент демографической политики.

Программа маткапитала действует в России с 2007 года. В 2026 году размер выплат на первого ребенка составляет около 729 тыс. рублей, доплата при рождении второго ребенка - 234 тыс., а если на первого ребенка маткапитал не оформлялся, то сумма на второго ребенка составит 963 тыс. рублей.