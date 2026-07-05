Депутат Говырин: маткапитал за второго ребенка в 2027 году превысит миллион

В Госдуме назвали примерный размер маткапитала в 2027 году Депутат Говырин: маткапитал за второго ребенка в 2027 году превысит миллион

Москва5 июл Вести.За рождение первенца в 2027 году родители смогут получить порядка 767 тысяч рублей материнского капитала. Размер выплаты за второго ребенка может достичь 1 млн 13 тысяч рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина ("Единая Россия").

Сейчас для прогноза можно брать ориентир около 5,2%. При таком коэффициенте сумма на первого ребенка вырастет примерно до 767 тысяч рублей ответил Говырин на вопрос о росте маткапитала

Доплата за второго ребенка, если семья получила маткапитал на первого, составит 247 тысяч рублей.