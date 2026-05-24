Москва24 маяВести.В ближайшие годы размер материнского капитала в России превысит 1 млн рублей благодаря ежегодной индексации социальных выплат. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью ТАСС.
Это, я думаю, очень значимая поддержка, позволяющая в том числе участвовать в жилищных программах, помочь в формировании первоначального взноса для приобретения жильяотметил глава Минтруда РФ
В то же время Котяков обратил внимание, что семьи при рождении третьего ребенка имеют возможность получить еще 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита.