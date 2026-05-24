В ближайшие годы размер маткапитала станет больше 1 млн рублей Министр Котяков: размер маткапитала в ближайшие годы превысит 1 млн рублей

Москва24 мая Вести.В ближайшие годы размер материнского капитала в России превысит 1 млн рублей благодаря ежегодной индексации социальных выплат. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью ТАСС.

Это, я думаю, очень значимая поддержка, позволяющая в том числе участвовать в жилищных программах, помочь в формировании первоначального взноса для приобретения жилья отметил глава Минтруда РФ

В то же время Котяков обратил внимание, что семьи при рождении третьего ребенка имеют возможность получить еще 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита.