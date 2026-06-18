Москва18 июн Вести.Работодатель может выплатить до 1 миллиона рублей работнику при рождении в его семье ребенка. Эта сумма не подлежит налогообложению. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По словам депутата, ранее сумма такой матпомощи составляла 50 тысяч рублей. Она была увеличена до одного миллиона по поручения президента России Владимира Путина.

Работодатели у нас дают денег семьям в случае рождения ребенка. Вот здесь я тоже хотела бы сказать, что раньше, ранее у нас, если работодатель выплачивает своему работнику, если у него в семье появился младенец, 50 тысяч рублей, тогда они не облагались налогом на доход физических лиц. По поручению президента в Государственной думе приняли закон, и теперь эта сумма увеличена до миллиона рублей. Поэтому, если вы решили пожениться, вы имеете право на отпуск за свой счет на 5 дней, а уж в случае рождения ребенка, последующее счастливое событие, знайте, что ваш работодатель имеет право выплатить вам до миллиона, и эти деньги не будут облагаться никакими налогами отметила Стенякина

Ранее сообщалось, что глава думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил выплачивать субсидии на ипотеку семьям с одним ребенком. По его убеждению, такие льготы будут напрямую работать на улучшение демографической ситуации.