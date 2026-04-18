Москва18 апр Вести.Уже 151 российская компания с начала 2026 года выплатила миллион рублей сотрудникам в связи с рождением ребенка, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на слова депутата Госдумы, члена комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой.

Парламентарий сделала заявление в ходе круглого стола по поддержке молодых семей, сославшись на ЭКГ-рейтинг ответственного бизнеса. Она добавила, что вскоре полный список компаний выложат на сайте.

С 1 января изменилось налогообложение материальной помощи, которую работодатель выплачивает семьям при рождении ребенка – теперь НДФЛ и страховыми взносами не облагается сумма единовременной материальной помощи в 1 миллион рублей, а не 50 тысяч рублей, как раньше. Если в организации работают оба родителя, то необлагаемая выплата при рождении ребенка может достигать 2 миллионов рублей.

У нас есть такая формула: первый ребенок [рождается] в вузе, второй, третий – у работодателя отметила Буцкая на заседании круглого стола

Несколько дней назад депутат Госдумы Александр Аксененко направил правительству РФ письмо с предложением установить дифференцированную ставку по "Семейной ипотеке" в зависимости от количества детей, уменьшив ее до 0% для семей с четырьмя и более детьми.