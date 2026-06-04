Матвиенко предложила создать "клуб миллионеров" для помощи семьям Матвиенко призвала создать "клуб миллионеров" для заботы о семьях с детьми

Москва4 июн Вести.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на сессии ПМЭФ "Золотой стандарт" корпоративной демографии предложила организовать "клуб миллионеров", состоящий из предприятий, на которых сотрудникам выплачивают миллион рублей при рождении ребенка.

Как указала Матвиенко, на сегодняшний день в РФ более 100 компаний, располагающих такими условиями труда.

Давайте создадим "клуб миллионеров", но не тот, который в плохом смысле воспринимается гражданами, а "клуб миллионеров", тех, кто вот так заботится о семьях. И входной билет в этот клуб – всего миллион рублей на каждого ребенка. Это не так много, но это будет очень символично предложила спикер Совфеда

Она уточнила, что, согласно инициативе президента России Владимира Путина, корпоративные выплаты до одного миллиона рублей освобождаются от НДФЛ при рождении детей.

Ранее Валентина Матвиенко предложила способ борьбы с дискриминацией женщин, ищущих работу.